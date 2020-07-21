Более тысячи военных и сотни единиц техники: кадры масштабных учений мотострелков в Подмосковье

На двух подмосковных полигонах - Алабино и Головеньки - стартовали учения мотострелков в рамках внезапной проверки боевой готовности, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«На полигонах Алабино и Головеньки в Московской области стартовало двухстороннее тактическое учение с Севастопольской мотострелковой бригадой и мотострелковым полком гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках внезапной проверки боеготовности», - говорится в сообщении.

В маневрах принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано около 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, ствольная артиллерия различного калибра, реактивные системы залпового огня «Град», техника связи пятого поколения, вертолеты Ми-8, а также современные комплексы беспилотной авиации «Орлан-10» и «Элерон-3».

С помощью беспилотников удалось вычислить данные о местоположении и передвижении условного врага, которые были переданы на командный пункт.

Мотострелки отработали ведение наступления, мобильную оборону, переход в контратаку, а также разведывательно-ударные действия. Были применены Т-72Б3, БМП-2, 152-мм самоходные и буксируемые гаубицы.

Обстановка была приближена к боевой, военнослужащие использовали более 150 штатных имитаторов разрывов артиллерийских снарядов. Учения проходят как днем, так и ночью.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.