В Минобороны России заявили, что план весеннего призыва успешно выполнен

План по весеннему набору молодых солдат на воинскую службу успешно выполнен, несмотря на пандемию, сообщил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

«На сегодня из военных комиссариатов в войска направлено 135 тысяч призывников, что говорит об успешном выполнении плана призыва и эффективной системе контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях», - цитирует его АиФ.ru.

Цаликов отметил, что перед началом весеннего призыва министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим войсками военных округов не допустить распространения новой инфекции среди призывного контингента.

Ежедневно во время призывной кампании проходила санобработка, на сборных пунктах проводилась дезинфекция, были завезены медицинские маски, антисептические средства и бесконтактные термометры, молодые люди с малейшими признаками заболевания немедленно отправлялись на лечение.

В этом году из-за ситуации с коронавирусом вызов призывников был перенесен с апреля на май. Призывные комиссии приступили к работе с 12 мая.