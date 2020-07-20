Военные России и Турции провели 75-е совместное патрулирование на границе

На российско-турецкой границе, ставшей частым местом встречи для военных обеих стран, было организовано очередное совместное патрулирование.

В этот раз трасса предполагает, что предстоит двигаться по территориям, по большей части занятым курдами. Жители местности принимают происходящее спокойно и конфликтов с ними не возникает.

Последние уточнения маршрута, протяженность которого составляет 55 километров, и совместная колонна начинает движение. Возглавляют и замыкают патруль российские бронемашины. На этой территории безопасность обеспечивают наши военные полицейские.

Задача патруля – проконтролировать отсутствие на территории вдоль границы с Турцией курдских отрядов самообороны. Согласно меморандуму, подписанному в октябре 2019 года Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, эти вооруженные формирования должны отойти вглубь страны на тридцать километров.

С воздуха бронетехнику прикрывают два российских вертолета. Ведущая машина барражирует вокруг колонны, пока вторая, ведомая, уходит на 10 километров вперед и проверяет безопасность маршрута. Особое внимание пилоты уделяют населенным пунктам, непрерывно сообщая даже о самом незначительном изменении обстановки.

На территории уже практически мирная жизнь: распаханы поля, пасется скот. Благодаря присутствию российских ВКС люди начали возвращаться в свои деревни.