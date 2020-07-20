Соревнования между российскими спецназовцами «Зеленая тропа» стартовали под Самарой

Более 250 военнослужащих из соединений и воинских частей специального назначения четырех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, а также курсанты Рязанского ВВДКУ встретились в Самарской области на соревнованиях по полевой выучке среди разведывательных групп спецназа «Зеленая тропа».

На полигоне Новая Бинарадка командиры групп проверили насколько слаженно действуют их подразделения. Личный состав выполнил стрельбу из 7,62-мм пулеметов «Печенег» и пистолетов ПМ, спецназовцы посоревновались в метании ножей и пехотных лопат, преодолели горную полосу. Также была проверена подготовка военнослужащих по военной топографии, инженерная и медицинская подготовка, проверили знания вооружения и военной техники иностранных армий.

Группам специального назначения еще предстоит посоревноваться в перемещении на большие расстояния, преодолении водных преград, выполнении специальных задач, действии разведчиков на наблюдательном посту и выводе разведывательной группы в тыл противника.