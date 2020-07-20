Морпехи СФ совершили марш и погрузку на большой десантный корабль в рамках внезапной проверки боеготовности

Десантно-штурмовые подразделения соединения морской пехоты Северного флота (СФ) в рамках внезапной проверки боеготовности совершили марш из пункта постоянной дислокации в район рассредоточения, а затем – в пункт погрузки морского десанта.

Перед выходом техники из парка была произведена разведка маршрутов выдвижения войсковых колонн. Марш был совершен на штатной технике – бронетранспортерах БТР-82А. Погрузка на большой десантный корабль «Кондопога» выполнялась способом «на упор», с применением аэрозольной маскировки. В Баренцевом море будет сформирован десантный отряд, а также корабельная поисково-ударная группа, которая будет осуществлять его охранение.

К различным этапам внезапной проверки уже привлечены разнородные силы Северного флота – более 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 6 тактических корабельных групп, около 10 летательных аппаратов различных типов, более 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 3000 военнослужащих.

В ближайшее время в назначенном районе разнородными силами Северного флота будет разыгран практический эпизод морской десантной операции с выполнением контрольных учений и боевых стрельб.