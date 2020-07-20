В ходе внезапной проверки боеготовности развернуты полевые пункты управления войсками

Полевые пункты управления соединений и воинских частей, привлекаемых к внезапной проверке боевой готовности войск, развернуты с учетом опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

В назначенных районах подразделения управления развернули средства связи и организовали единую систему управления войсками. В целях соблюдения маскировки в местах развертывания пунктов управления проведены необходимые инженерные работы.

Полевые пункты управления надежно замаскированы и защищены от различных способов нападения, включая атаки разведывательно-диверсионных групп и боевых дронов. Защиту от нападения обеспечивают подразделения военной полиции, приданные им расчеты войсковой противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы.

На пунктах управления в режиме реального времени осуществляется непрерывный мониторинг всех мероприятий, сбор и обобщение донесений. Бесперебойная связь привлекаемых к внезапной проверке воинских частей и подразделений, прохождение сигналов управления и обратной информации на всех уровнях войсковых звеньев обеспечиваются с использованием возможностей современных автоматизированных систем управления войсками, способными передавать информацию как по традиционным УКВ и КВ-радиоканалам, так и с помощью новейших высокоскоростных средств связи. В целях своевременного выявления объектов и живой силы условного противника задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Внезапная проверка боеготовности, объявленная 17 июля по распоряжению президента РФ Владимира Путина, проводится в Западном и Южном военных округах, а также на Северном и Тихоокеанском флотах. В общей сложности в учениях задействованы около 150 тысяч военнослужащих, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей.