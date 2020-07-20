Проверка боеготовности: мотострелки 58 армии ЮВО уничтожили «противника» в горах в Северной Осетии

Батальонная тактическая группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) «уничтожила» условного противника при проведении учения в рамках внезапной проверки боеготовности соединения на полигоне Тарское в горах Северной Осетии.

Мотострелки при взаимодействии с разведывательными и артиллерийскими подразделениями отработали ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению «противника» в горной местности. Отряды условного противника были обнаружены и «уничтожены» огнем из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, минометов «Сани», ракетных систем залпового огня «Торнадо-Г» и гранатометов РПГ-7В.

В учении приняли участие более 700 военнослужащих, задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники, а также беспилотные летательные аппараты. Для создания реальной боевой обстановки было использовано более 200 различных статических и динамических мишеней.