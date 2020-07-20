В Главном параде ВМФ примут участие более 40 воздушных судов и более 40 кораблей

В Главном военно-морском параде в честь дня ВМФ, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге, примут участие более 40 самолетов и вертолетов, более 40 кораблей и 4 тысячи военнослужащих и юнармейцев, следует из инфографики Минобороны, опубликованной в газете «Красная Звезда».

В составе парадного строя морской авиации на параде будут представлены самолеты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолет-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.

© Минобороны РФ

Среди кораблей и судов, которые примут участие в параде, будут и исторические образцы, в том числе парусник «Полтава». Генеральная репетиция парада запланирована на 23 июля.