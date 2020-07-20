Удары «Калибрами»: военнослужащие ЧФ уничтожили «противника» в Крыму в ходе внезапной проверки

Учения по уничтожению кораблей противника с помощью ракетных комплексов «Калибр-НК» провел Черноморский флот, сообщает Минобороны России.

«В акватории Черного моря более 10 самолетов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели совместное учение с фрегатами "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", в ходе которого отработали поочередно заход на боевой курс с условным уничтожением кораблей условного противника. В свою очередь боевые расчеты фрегатов выполнили по "противнику" электронные пуски ракетным комплексом "Калибр-НК"», - говорится в сообщении.

Учения прошли в рамках внезапной проверки боевой готовности в соединениях и воинских частях ЧФ, информирует ведомство.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала русского Военно-морского флота эпохи Российской империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.