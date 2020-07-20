Мотострелки ВВО уничтожили группу «противника» из РПГ-7 и АГС-17 под Хабаровском

«Попасть по движущейся мишени вполне возможно, но основное преимущество АГС-17 - это атака группы "противника" с рассеиванием по фронту 100 метров, а в глубину примерно 50 метров», - рассказал в ходе учений старший наводчик АГС-17 Герман Поворотов.

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