Мотострелки ВВО уничтожили группу «противника» из РПГ-7 и АГС-17 под Хабаровском
Стрельба велась с применением термобарических, тандемных кумулятивных и осколочных гранат.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Хабаровском крае прошла финальная часть подготовки мотострелков Восточного военного округа к летнему периоду обучения. Военнослужащие провели боевые стрельбы с применением ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17.
«Попасть по движущейся мишени вполне возможно, но основное преимущество АГС-17 - это атака группы "противника" с рассеиванием по фронту 100 метров, а в глубину примерно 50 метров», - рассказал в ходе учений старший наводчик АГС-17 Герман Поворотов.
В результате боевых стрельб по мишенному полю были поражены все условные живые силы «противника».