Форсирование реки и боевая стрельба: кадры учений мотострелков в Забайкалье

На полигоне Цугол в Забайкалье начались тактические учения мотострелков, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В учениях принимают участие свыше четырех тысяч военнослужащих, задействовано более 600 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, реактивные установки БМ-21 «Град», противотанковые комплексы «Конкурс», буксируемые гаубицы «Мста-Б», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3», а также более 25 летательных аппаратов и другая военная техника.

Согласно легенде учений, соединения выступают друг для друга противниками. Военнослужащие отработают форсирование реки Онон как по дну водоема, так и на специальных паромах, мобильную оборону назначенных рубежей днем и ночью с этапом боевой стрельбы, проведение контратаки с захватом выгодных плацдармов.

Также запланированы боевая стрельба высокоточным артиллерийским снарядом «Краснополь» и отработка противодействия беспилотным летательным аппаратам условного противника.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.