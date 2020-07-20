Путин подписал закон о повышении пенсий родным погибших военных

Закон о повышениях пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно этому закону, всем нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих будут сделаны прибавки к такой пенсии. Повышение выплат также коснется сотрудников, уволенных с военной и иной приравненной к ней службы (все категории указаны в 45-й статье закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих»).

Напомним, повышение выплат в этом году ждет и военных пенсионеров. С 1 октября индексация составит 3%.