Выставка формы участников парада к 75-летию Победы открылась в Историческом музее

«Это называется актуальным документированием эпохи. То, что вчера нам казалось обыденным элементом нашей эпохи, по прошествии дней становится историей. И парад, посвященный 75-летию Победы, - он тоже для нас история, мы должны отразить это», - рассказал «Звезде» заместитель директора ГИМ по науке Андрей Яновский.

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