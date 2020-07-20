Выставка формы участников парада к 75-летию Победы открылась в Историческом музее
Выставка организована совместно с холдингом «Военторг», который является продолжателем традиций пошива формы с 1938 года.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Выставка военной формы участников парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы, открылась в Государственном историческом музее.
«Это называется актуальным документированием эпохи. То, что вчера нам казалось обыденным элементом нашей эпохи, по прошествии дней становится историей. И парад, посвященный 75-летию Победы, - он тоже для нас история, мы должны отразить это», - рассказал «Звезде» заместитель директора ГИМ по науке Андрей Яновский.
В экспозиции представлены парадная форма офицеров, военнослужащих роты почетного караула, офицеров Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, женский военный костюм.