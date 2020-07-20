Минобороны РФ: внезапная проверка боевой готовности войск не направлена против других стран

Внезапная проверка боеготовности Вооруженных сил РФ проводится согласно утвержденному плану, не направлена против других стран и не нарушает международных договоренностей. Об этом заявил в понедельник заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на брифинге для военных атташе других стран.

«Внезапная проверка боевой готовности войск является мероприятием учебной подготовки и не направлена против других стран. Какая-либо взаимосвязь между проводимыми в ходе проверки мероприятиями и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе отсутствует», - сказал он.

По словам Фомина, внезапная проверка направлена прежде всего на подготовку войск и сил к участию в предстоящем главном учебном мероприятии года - стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

Замминистра подчеркнул, что Россия соблюдает обязательства по Венскому документу 2011 года при проведении внезапной проверки войск.

«Всего к проверке привлекаются в общей сложности порядка 150 тысяч военнослужащих различных видов и родов войск, 414 летательных аппаратов, 26 820 единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения. При этом обязательства по Венскому документу 2011 года соблюдаются», - сказал Фомин.

Внезапная проверка боеготовности войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, отдельных соединений центрального подчинения и Воздушно-десантных войск проводится с 17 по 21 июля по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.