Путин посетит Главный парад ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург в День Военно-морского флота 26 июля. Об этом заявили в Кремле.

«Путин приедет на Главный парад ВМФ, который пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте», - говорится в сообщении.

Между тем на Неве прошли уже две репетиции Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ. В одном строю прошли и большие корветы, и малые катера, и подводные лодки.

Всего в параде задействовано порядка 46 кораблей, а также суда обеспечения. Среди них будут и исторические, например парусник «Полтава», и самые современные фрегаты, и субмарины.