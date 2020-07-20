Десантирование с Ан-12 и Ан-26: разведчики выполнили прыжки с парашютом под Тамбовом

Разведчики выполнили прыжки с парашютом из самолетов Ан-12 и Ан-26 на незнакомом полигоне в Тамбовской области в рамках масштабной проверки боевой готовности, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Разведчики совершили парашютные прыжки в полной боевой экипировке с отработкой сброса дополнительного снаряжения с личным оружием, боеприпасами и ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7Д на незнакомом полигоне», - говорится в сообщении.

Всего к проверке боевой готовности разведывательных подразделений Западного военного округа привлечено свыше 600 военнослужащих, а также свыше 20 единиц авиационной и автомобильной техники, в том числе машины специального назначения «Тайфун-К».

Ан-12 — советский военно-транспортный самолет, разработанный в АНТК имени О. К. Антонова в 1950-х годах. Взлетная масса - 61 тонна, максимальная коммерческая нагрузка 21 тонна. На вооружении российской армии стоит около ста Ан-12 разных модификаций.

Ан-26 - советский военно-транспортный самолет, модификация пассажирского Ан-24. Грузоподъемность - 5500 кг, практическая дальность - 1100 км. Длина разбега составляет 870 метров, длина пробега - 650 метров.