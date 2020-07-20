Морпехи Каспийской флотилии уничтожили «террористов» в Дагестане

Морские пехотинцы Каспийской флотилии ликвидировали условных террористов на учениях на полигоне Аданак в Дагестане. Тренировка проходила в рамках проверки боевой готовности, сообщает Министерство обороны РФ.

По замыслу учений, разведчики получили данные, что в горах скрываются незаконные вооруженные формирования. Морские пехотинцы высадились из транспортных вертолетов Ми-8, блокировали условного противника, не дав покинуть место сбора. С воздуха бойцам оказывали поддержку ударные вертолеты Ми-35.

В маневрах принимают участие более 700 военнослужащих, задействовано около 30 единиц вооружения и техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня РСЗО «Град», 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы 2С12 «Сани».

На боевой технике военнослужащие направились тыл условных террористов, блокировали и разоружили их. Во время тренировки они преодолели минно-взрывные заграждения, разминировали дорогу и продолжили движение.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

Ми-35 является модификацией Ми-24. В отличие от Ми-35П, имеет неубирающееся шасси, что обеспечивает энергопоглощение при падении. Также имеет укороченное крыло с двумя вместо трех точками подвески вооружений, Х-образный рулевой винт из композитных материалов, новый автомат перекоса несущего винта, высотные турбовальные двигатели ВК-2500-II.