«Переполняли эмоции»: доброволец рассказал, что чувствовали испытуемые перед вакцинацией от COVID-19

Сегодня из госпиталя имени Бурденко выписали 20 добровольцев, на которых испытывали отечественную вакцину от коронавирусной инфекции.

Один из них - военнослужащий-контрактник Иван. Он рассказал «Звезде», что в день вакцинации испытуемые волновались, однако негативных последствий от прививки никто не почувствовал.

«Самое запоминающееся – день вакцинации. Что бы кто ни говорил, как бы там ни было, перед самой вакцинацией меня переполняли эмоции, не знаешь, что там будет, как оно, какой результат. Когда вакцину ввели, я сильно удивился, поскольку никаких последствий не было. По факту обычная прививка, но эмоций было много, особенно перед самим выходом», - признался он.

Иван добавил, что во время испытаний познакомился с разными интересными людьми.

«В 14.00 улетаю, а по времени Екатеринбурга я буду в 18.45 дома. Почти день и дома… Здесь как в лагере в детстве, даже неохота немного уходить», - сказал он.

В России успешно завершилась фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую Минобороны разрабатывает совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По информации военных, в результате вакцинации у всех добровольцев выработался иммунитет.