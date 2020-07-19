Противоогневой маневр и маскировка техники: в Ленобласти расчеты «Искандер-М» общевойсковой армии ЗВО приступили к проверке боеготовности

Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к проведению практических занятий в рамках проверки боевой готовности объединения. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

«В ходе занятий военнослужащие бригады совершат марш на полигон общей протяженностью около 50 километров. Прибыв в указанный район, ракетчики отработают нормативы по заряжанию комплексов, перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого маневра и маскировке техники», - сказано в сообщении.

После этого на Лужском полигоне расчеты комплексов совершат учебные пуски с применением ОТРК «Искандер-М». Их будут осуществлять в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.

Также в ходе проверки боевой готовности военнослужащие будут улучшать навыки в ведении разведки воздушного и наземного противника, отражении нападения диверсионно-разведывательных групп, обслуживании и эвакуации условно подбитой техники.

Всего к проверке привлечено около 200 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения.