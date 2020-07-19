Удар по условному противнику: как подразделения ракетного соединения ЮВО на Кубани проходят внезапную проверку боеготовности

Боевые расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» совершили марш на военной технике и выполнили электронные пуски с неподготовленных позиций. Это произошло в рамках внезапной проверки боевой готовности ракетного соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, который дислоцирован в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Подразделения ракетного соединения в назначенном районе выполнили условные одиночные и групповые пуски по целям, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, а также его командным пунктам», - сказано в сообщении.

Неподготовленные стартовые позиции были расположены на удалении более ста километров от пункта постоянной дислокации. В ходе проверки особое внимание уделялось вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава и маскировке боевых машин.

Внезапная комплексная проверка боеготовности в войсках началась согласно указу Верховного главнокомандующего ВС РФ от 17 июля 2020 года. Главная цель мероприятий - проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.