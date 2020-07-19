Проверка боеготовности: ротная тактическая группа ЮВО заняла оборону стратегически важного моста в Северной Осетии

Ротная тактическая группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа заняла оборону стратегически важного моста в Северной Осетии в рамках комплексной проверки боевой готовности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Отмечается, что мотострелки совершили марш на военной технике по трассам общего назначения, для перевозки гусеничной техники была применена «траловая группировка».

«После чего они провели инженерное оборудование района обороны моста. Подразделения завершили подготовку к отражению вероятного нападения диверсантов условного противника, которые будут пытаться подорвать мост через реку Терек в Северной Осетии», - сказано в сообщении.

Внезапная комплексная проверка боевой готовности в войсках ЮВО в соответствии с указом Верховного главнокомандующего ВС РФ началась 17 июля. В мероприятиях принимают участие более 6 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники.