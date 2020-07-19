Армейский корпус Черноморского флота развернул полевой командный пункт в Крыму

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота развернули полевой командный пункт на межвидовом полигоне «Опук» в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Сначала на полигон высадился воздушный тактический десант, бойцы которого провели разведку местности, затем начали прибывать основные силы в составе автоколонн.

В кратчайшие сроки были развернуты мобильные пункты, установлены и проверены средства связи, проведены маскировочные мероприятия с использованием защитных сетей, а также организованы условия для комфортного пребывания военнослужащих.

Перед прибытием на место командного состава, подразделение отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты провело дезинфекцию оборудованного лагеря. В настоящий момент его личный состав готовится к получению вводных и выполнению поставленных задач.

Во внезапной проверке принимают участие более трех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса Черноморского флота.