Более шести тысяч бойцов ЗВО приступили к проверке боеготовности в Ленинградской области

Более шести тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) приступили к проверке боеготовности в Ленинградской области. По тревоге были подняты общевойсковые, разведывательные, артиллеристские и зенитно-ракетные подразделения.

В пунктах постоянной дислокации личным составом отрабатываются нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша и боевому применению, загрузке боекомплекта и запасов материального имущества, построению техники в линию колонн, организации управления и связи при перемещении.

Проверка боеготовности воинских частей продлится до конца недели. В течение этого времени военнослужащие будут совершенствовать свои навыки в составе экипажей, взводов и завершат тренировки подъемом по тревоге в составе части и соединения.

Проведение тренировок боевой готовности является наиболее эффективным методом обучения личного состава объединения и проводится в соответствии с планом боевой подготовки объединения.