По сигналу тревоги: кадры проверки боеготовности войск в Северной Осетии

Около 150 тысяч военнослужащих, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов участвуют во внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Проверка проводится по поручению президента России Владимира Путина.

В рамках внезапной проверки самолеты и вертолеты оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации приступили к перебазированию на оперативные аэродромы.

Ранее, соединения четвертой армии ВВС и ПВО были приведены в полную боевую готовность, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка боеприпасов.

В свою очередь, подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) организовали круговую оборону аэропорта Беслан и стратегически важного моста в Северной Осетии.

Мотострелки, танкисты и минометчики были приведены в полную боевую готовность и совершили марш к аэродрому на штатной военной технике по трассам общего назначения. При этом в целях сохранения дорожного покрытия для перевозки гусеничной техники были применены специальные военные тралы. Военнослужащие отработали задачи по подготовке маневренной обороны стратегически важных объектов, противодействию диверсионным группам условного противника.