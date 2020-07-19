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Закрытое небо: дивизионы ЗРК усилили систему ПВО в ходе проверки боеготовности в ЮВО

Ян Брацкий
08:00 19.07.2020
Марши на указанные позиции совершили более десяти дивизионов, вооруженных современными зенитно-ракетными системами.
Закрытое небо: дивизионы ЗРК усилили систему ПВО в ходе проверки боеготовности в ЮВО
© Фото: Минобороны России

Дивизионы новейших зенитных ракетных систем и комплексов четвертой армии ВВС и ПВО, и общевойсковых объединений Южного военного округа (ЮВО) обеспечили надежную противовоздушную оборону войск и сил на юге России, поднятых по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.

Более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», совершили марши на указанные позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство.

Кроме того, защиту сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М.

Расчеты подразделений ПВО отработают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей ЮВО, задействованных в мероприятиях внезапной проверки боеготовности в регионах Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма.

Внезапная проверка боеготовности войск стартовала 17 июля по указанию президента России Владимира Путина. К проведению мероприятий привлечены объединения, соединения и воинские части округа ЮВО.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей. Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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