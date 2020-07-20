Последняя группа добровольцев для испытаний российской вакцины от COVID-19 будет выписана 20 июля

В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от COVID-19, разработанной при взаимодействии Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф.Гамалеи.

Сегодня, 20 июля, из военного госпиталя будет выписана вторая, последняя, группа добровольцев в составе 20 человек. Но работы еще не закончены: ученым предстоит выполнить большой пласт аналитических изысканий, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата. Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком, отметил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России, доктор биологических наук Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».

В ходе доклинических испытаний вакцины использовалась разработанная в 48 ЦНИИ методология количественной оценки возбудителя, а также лабораторная модель, позволяющая воспроизводить протекание тяжелого острого респираторного заболевания (SARS-CoV) для оценки защитной эффективности лекарственных средств. В доклинических испытаниях вакцины было задействовано большое количество крупных и мелких животных.

Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации.