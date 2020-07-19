Специалисты РХБЗ провели дезинфекцию перед тренировкой пеших расчетов Главного военно-морского парада в Петербурге
Сегодня, 19 июля, военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели дезинфекцию перед тренировкой пеших колонн Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
В целях противодействия распространению вирусных инфекций военнослужащие в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К обработали 1,5 тоннами раствора дветретиосновной соли гипохлорита кальция места построения парадных расчетов, маршрут торжественного марша и прилегающую территорию.
Дезинфекции подверглись Сенатская площадь, Адмиралтейская набережная и Кронверкская улица. Общая площадь обработанной поверхности превысила 35 тысяч квадратных метров. Также специалисты обработали автомобильный транспорт, доставивший участников парада к месту проведения репетиции.
Генеральная репетиция парада запланирована на 23 июля. В нем помимо наземных групп примут участие 46 кораблей, а также 42 самолета и вертолета.