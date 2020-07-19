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В ЦПВС сообщили о новых атаках боевиков в Сирии

Роман Захаров
22:28 19.07.2020
Террористы обстреляли несколько населенных пунктов в двух провинциях Сирии.
В ЦПВС сообщили о новых атаках боевиков в Сирии
© Фото: Anas Alkharbouti, globallookpress

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, был зафиксирован один обстрел населенного пункта Дадих и один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб. Также атаке подверглись населенные пункты Эль-Аси, Мамухия и Кара-Джагез в провинции Латакия

Военачальник подчеркнул, что за минувшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

Щербицкий  также сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Хасеке и Ракка. Воздушное патрулирование провели силы армейской авиации.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ

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