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Экипажи истребителей Су-35 ЗВО принудили к посадке условного нарушителя воздушного пространства РФ в Карелии

Роман Захаров
15:57 19.07.2020
После того, как воздушное судно совершило посадку, его экипаж был задержан антитеррористическим подразделением.
Экипажи истребителей Су-35 ЗВО принудили к посадке условного нарушителя воздушного пространства РФ в Карелии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипажи многофункциональных истребителей Су-35 Западного военного округа (ЗВО) во время учений принудили к посадке вертолет, условно нарушивший воздушное пространство России.

Тренировка прошла на аэродроме «Петрозаводск» в Республике Карелия. Поднятые по тревоге дежурные экипажи вылетели в район обнаружения условного нарушителя, осуществили его перехват с использованием радиолокационного прицельного комплекса. Визуально обнаружив цель, летчики сблизились с вертолетом и по радиообмену сообщили о необходимости совершить посадку.

После отказа экипажа вертолета подчиниться, пилоты произвели ряд маневров, затрудняющих воздушному судну – нарушителю дальнейшее продолжение полета, а также продемонстрировали готовность к боевому применению авиационных средств поражения. «Сдавшийся» нарушитель совершил посадку, его экипаж был задержан антитеррористическим подразделением.

В тренировке участвовали более 25 экипажей истребителей Су-35 и вертолетов Ми-8, полеты проходили в дневное и ночное время.

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