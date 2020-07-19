Экипажи истребителей Су-35 ЗВО принудили к посадке условного нарушителя воздушного пространства РФ в Карелии

Экипажи многофункциональных истребителей Су-35 Западного военного округа (ЗВО) во время учений принудили к посадке вертолет, условно нарушивший воздушное пространство России.

Тренировка прошла на аэродроме «Петрозаводск» в Республике Карелия. Поднятые по тревоге дежурные экипажи вылетели в район обнаружения условного нарушителя, осуществили его перехват с использованием радиолокационного прицельного комплекса. Визуально обнаружив цель, летчики сблизились с вертолетом и по радиообмену сообщили о необходимости совершить посадку.

После отказа экипажа вертолета подчиниться, пилоты произвели ряд маневров, затрудняющих воздушному судну – нарушителю дальнейшее продолжение полета, а также продемонстрировали готовность к боевому применению авиационных средств поражения. «Сдавшийся» нарушитель совершил посадку, его экипаж был задержан антитеррористическим подразделением.

В тренировке участвовали более 25 экипажей истребителей Су-35 и вертолетов Ми-8, полеты проходили в дневное и ночное время.