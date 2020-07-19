В Ленинградской области в рамках внезапной проверки боеготовности медики ЗВО развернули полевой госпиталь

На полигоне в Ленинградской области в рамках проверки боеготовности военные медики Западного военного округа развернули полевой госпиталь с необходимой инфраструктурой с применением пневмокаркасных палаток.

В ходе специального учения врачебный и сестринский персонал отработает вопросы приема и сортировки раненых и заболевших, проведения различных операций при боевых и тяжелых сочетанных травмах.

Также, военные медики тренировали навыки развертывания и организации работы приаэродромного приемно-сортировочного отделения на базе современных пневмокаркасных сооружений; навыки санитарно-авиационной эвакуации раненых на самолетах и вертолетах; навыки применения инновационных средств и способов оказания экстренной медицинской помощи, разработанных для военной медицины и медицины катастроф с участием специалистов Западного военного округа.

Совместно с экипажами армейской авиации отдельного вертолетного полка были отработаны вопросы проведения эвакуации тяжелораненых на вертолетах с использованием современных медицинских модулей.