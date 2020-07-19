Военные инженеры ЗВО в ходе проверки боевой готовности отработали нормативы по развертыванию новейших станций очистки воды

В ходе проверки боевой готовности расчеты инженерного соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, отработали нормативы по развертыванию новейших станции и оборудованию пунктов полевого водообеспечения. При этом особое внимание было уделено выбору правильной схемы расположения элементов рабочей площадки и обеспечению защиты от воздействия оружия массового поражения.

Во время занятий военнослужащие развернули современную станцию СКО-10 «Гигиена», которая очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от механических частиц, различных примесей, обезвреживает от ядовитых веществ органического происхождения, включая боевые отравляющие вещества, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживает от бактерий и вирусов, в том числе патогенных и бактериальных средств массового поражения.

Водообеспечение войск – одна из задач инженерных войск, выполнение которой позволяет удовлетворять потребности действующих соединений и воинских частей в питьевой и технической воде в различных условиях.

Производительность станции СКО-10 по очистке воды составляет 8-10 куб. м в час, производительность по опреснению – до 5 куб. м в час. По оценке специалистов, две станции «Гигиена» способны в полном объеме круглосуточно обеспечить чистой водой более 2 тыс. военнослужащих в полевых условиях.