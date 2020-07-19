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Боевые расчеты ЗРПК «Панцирь» Западного военного округа отразили условное нападение крылатых ракет

Владимир Расходчиков
16:30 19.07.2020
В Ленинградской области боевые расчеты ЗРПК «Панцирь» провели тренировку по отражению воздушных налетов, были задействованы 3 зенитные ракетные артиллерийские батареи, всего более 40 человек военнослужащих.
Боевые расчеты ЗРПК «Панцирь» Западного военного округа отразили условное нападение крылатых ракет
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Ленинградской области боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны провели тренировку по отражению воздушных налетов условных малоразмерных и маловысотных целей.

По прибытию в район выполнения учебно-боевой задачи экипажи ЗРПК заняли расчетные позиции и приступили к выполнению задач по прикрытию стационарных объектов от условных ударов крылатых ракет.

В рамках основного этапа тренировки расчеты отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманевренных целей на высотах до 10 км. Помимо отражения условных воздушных атак выполнением электронных пусков ракет, боевые расчеты выполняли перебазирование ЗРПК «Панцирь» на новые позиции.

Кроме того, расчеты ЗРПК «Панцирь» в полевых условиях на одной из машин по вводной провели замену поврежденного колеса, а также отработали заряжание машин в ночное время, провели тестирование ракетных и пушечных огневых каналов.

В тренировке были задействованы 3 зенитные ракетные артиллерийские батареи, всего более 40 человек военнослужащих.

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