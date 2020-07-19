Спецназ ЮВО на Кубани применил новейший боевой модуль «Арбалет-ДМ» в борьбе с беспилотниками условного противника

Группы специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае в ходе тактико-специального учения по поиску и уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника применили новейший боевой комплекс с дистанционно управляемым автономным модулем «Арбалет-ДМ» на базе бронеавтомобиля «Тигр».

Группы спецназа в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности отработали нормативы по совершению марша на штатной военной технике в район выполнения учебно-боевой задачи, обнаружению воздушной цели, ведению прицельной стрельбы на дальности до 1,5 тыс. м со сменой огневой позиции.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К ее мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа. Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой. Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.