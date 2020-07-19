Специалисты подразделений РЭБ ЮВО в Абхазии обезвредили ударные «дроны» в ходе внезапной проверки боеготовности

В рамках задач внезапной проверки боевой готовности подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во взаимодействии с радиолокационными пунктами российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА).

На побережье Черного моря, на полигоне «Гудаута» военнослужащие отработали навыки слаженности действий и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных «Житель» и «Красуха». С помощью комплексов РЭБ специалисты дистанционно вывели «дроны» из рабочего состояния.

Личный состав радиолокационных подразделений на реальных целях выполнил задачи по обнаружению летящих на минимальных и средних высотах БЛА условного противника и передал данные по ним на комплексы РЭБ.

В контрольном занятии в рамках внезапной проверки боеготовности приняли участие около 300 военных специалистов ЮВО, было задействовано более 20 единиц специальной военной техники.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К ее мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа. Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой. Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.