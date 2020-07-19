Засада, подрыв условной мины и захват пленного: учебно-боевая спецоперация под Выборгом глазами разведчиков
Под Выборгом прошла учебно-боевая спецоперация мотострелков Западного военного округа. Перед бойцами стояла сложная задача - незаметно добраться до указанной точки на расстоянии 10 километров, атаковать условного противника и забрать у него секретные документы.
В спецоперации принял участие и корреспондент телеканала «Звезда» Роман Закурдаев.
«Говорим тихо и коротко. В составе разведывательной группы выдвигаемся для выполнения учебно-боевой задачи», - рассказал он перед началом маневров.
По лесу военнослужащие должны пройти 5-7 километров к месту проведения разведки. Там группа организует засаду на передвижной командный пункт условного противника - это машина, которая будет перевозить высокопоставленного офицера.
Сначала разведчики пришли к месту, где сделали схрон, оставив свои рюкзаки.
«Наша задача - организовать засаду, подорвать дерево, подорвать кабину», - отметили военнослужащие.
После того, как разведчики добрались до места, группа минирования заложила условный заряд - имитацию противотанковой мины.
«Разведгруппа заняла боевые позиции, слышно, как по дороге едет автомобиль», - передал с места учений корреспондент «Звезды».
После взрыва и захвата языка группа осуществила отход к месту сбора, где в дальнейшем будет проведен первичный допрос пленного.