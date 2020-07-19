В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов морские пехотинцы ТОФ переброшены из Приморского края на Камчатку

В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов, которая проводится по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, самолетами военно-транспортной авиации осуществлена переброска отдельных подразделений соединения морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморского края на Камчатку, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«Для перевозки личного состава со штатным вооружением и снаряжением были задействованы 3 самолета военно-транспортной авиации Ил-76, которые уже совершили посадку на аэродроме Елизово», - говорится в сообщении.

Прибывшие морская пехотинцы осуществили марш к месту развертывания в районе поселка Чапаевка и после приема техники совместно с личным составом Камчатского соединения будут задействованы в решении задач по плану внезапной проверки.

Как сообщалось ранее, всего к мероприятиям в рамках внезапной проверки боеготовности на ТОФ привлечено порядка 4 тысяч морских пехотинцев 500 единиц боевой и специальной техники, корабельные и береговые ракетные соединения, а также морская авиация.