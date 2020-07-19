Передовые отряды ЮВО приступили к учениям в Ростовской области в рамках внеплановой проверки боеготовности: кадры с места

После объявления тревоги в рамках внеплановой проверки боеготовности войска в считанные часы прибыли в район сосредоточения на полигон Ростовской области. Военнослужащие замаскировали технику и оборудование в оврагах.

Под дополнительную охрану взяты и оперативные аэродромы на юге России. Туда перебрасывают вертолеты и самолеты тактической авиации.

Вокруг аэропорта Беслана, который также задействован в маневрах, организована круговая оборона, объект защищен не только от нападения с воздуха, но и от диверсантов.

Первые учения в рамках проверки боеготовности стартовали и у артиллеристов. Дислоцированные в Ингушетии реактивные системы залпового огня «Ураган» при поддержке самоходных минометов «Тюльпан» и пушек «Малка» нанесут удар по условному противнику.

В полной боевой готовности находятся и береговые силы каспийской флотилии. Расчеты дивизиона «Бал» должны будут ракетным ударом уничтожить корабли условного противника.

Как ранее сообщил министр обороны Сергей Шойгу, всего во внезапной проверке войск Южного и Западного округов задействовано почти 150 тысяч человек и около 30 тысяч единиц техники. Учения проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.