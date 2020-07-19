Экипажи комплексов РЭБ ЮВО заступили на дежурство по радиоразведке на Юге России

В Ростовской области экипажи мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) заступили на боевое дежурство по радиоэлектронной разведке на Юге России в рамках проводимой в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего внезапной проверки боеготовности войск (сил) ЮВО.

Подразделения совершили марш в назначенный район, где выполнили задачи по развертыванию и маскировке полевого подвижного пункта управления, ведению радиоэлектронной разведки и пеленгованию источников радиоэлектронного излучения в зоне ответственности с использованием комплексов «Красуха-С4», «Красуха-2О, «Житель», «Борисоглебск».

Также специалисты РЭБ отрабатывают вопросы по созданию защитных куполов по прикрытию важных объектов от радиоэлектронных атак условного противника.

В мероприятиях внезапной проверки задействовано более 500 военнослужащих и около 250 единиц специальной техники подразделений РЭБ ЮВО.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К ее мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.