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Экипажи комплексов РЭБ ЮВО заступили на дежурство по радиоразведке на Юге России

Кирилл Кунецкий
10:00 19.07.2020
Также специалисты РЭБ отрабатывают вопросы по созданию защитных куполов по прикрытию важных объектов от радиоэлектронных атак условного противника.
Экипажи комплексов РЭБ ЮВО заступили на дежурство по радиоразведке на Юге России
© Фото: Минобороны России

В Ростовской области экипажи мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) заступили на боевое дежурство по радиоэлектронной разведке на Юге России в рамках проводимой в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего внезапной проверки боеготовности войск (сил) ЮВО.

Подразделения совершили марш в назначенный район, где выполнили задачи по развертыванию и маскировке полевого подвижного пункта управления, ведению радиоэлектронной разведки и пеленгованию источников радиоэлектронного излучения в зоне ответственности с использованием комплексов «Красуха-С4», «Красуха-2О, «Житель», «Борисоглебск».

Также специалисты РЭБ отрабатывают вопросы по созданию защитных куполов по прикрытию важных объектов от радиоэлектронных атак условного противника.

В мероприятиях внезапной проверки задействовано более 500 военнослужащих и около 250 единиц специальной техники подразделений РЭБ ЮВО.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К ее мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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