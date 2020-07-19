Артиллеристы морской пехоты Каспийской флотилии приступили к проверке боеготовности

Артиллерийские подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа приступили к внеплановой проверке боевой готовности. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, они совершили марш на горный полигон Аданак в Дагестане, где оборудовали огневые позиции.

«По плану внезапной проверки боевой готовности расчетам реактивных дивизионов установок БМ-21 «Град», гаубиц Д-30 и модернизированных минометных комплексов 2С12А "Сани" предстоит выполнить зачетные боевые стрельбы», - отмечается в сообщении.

Ранее по сигналу тревоги были подняты береговые и морские силы Каспийской флотилии. Они отработали действия подразделений при налете авиации, а также беспилотников условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

Внеплановая проверка началась 17 июля по указу Верховного главнокомандующего ВС РФ. Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.​