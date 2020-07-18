Десятки тысяч единиц техники, сотни самолетов и кораблей: как в России проходит внезапная проверка Вооруженных сил

В рамках внезапной проверки войск в Московской области по тревоге были подняты более шести тысяч военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии Первой гвардейской танковой армии. В Алабино, где предстоит выполнение учебно-боевых задач, выдвинулись 600 единиц военной техники: танки Т-72Б3, бронетранспортеры, гаубицы, БМП и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Огневые позиции на горном полигоне Аданак в Дагестане оборудуют и морпехи Каспийской флотилии. По плану внезапной проверки, им предстоит выполнить боевые стрельбы из установок «Град», гаубиц, и модернизированных минометных комплексов «Сани».

На аэродромы Южного Военного Округа самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации перебрасывают личный состав и военную технику из Тверской области. А под Волгоградом к перебазированию готовятся 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, бомбардировочной и армейской авиации Четвертой армии ВВС и ПВО.

Проверку боевой готовности проходят и подразделения морской пехоты Балтфлота, и соединения десантных кораблей. Они отработают задачи противодесантной обороны побережья, а экипажи кораблей проведут артиллерийские стрельбы.

Внезапная проверка боеготовности, объявленная накануне по распоряжению президента РФ Владимира Путина, проводится в Западном и Южном военных округах, а также на Северном и Тихоокеанском флотах. В общей сложности в учениях задействованы около 150 тысяч военнослужащих, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с со своим азербайджанским коллегой Закиром Аскер оглы Гасановым. В ходе беседы Шойгу сообщил Гасанову, что проверка российских Вооруженных сил носит плановый характер в рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабным учениям «Кавказ».

Также затрагивались вопросы по общей обстановке в Закавказском регионе. Кроме того, главы оборонных ведомств обсудили подготовку к Армейским международным играм и международному военно-техническому форуму «Армия-2020», которые запланированы на август.

Как отметили в МО РФ, разговор между министрами состоялся по инициативе азербайджанской стороны.