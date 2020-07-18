МО РФ проинформировало иностранных партнеров о целях внезапной проверки войск

Заместитель главы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина с 17 июля проводится внезапная проверка войск и сил Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

В настоящее время войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач.

Объединениям, соединениям и воинским частям предстоит выполнить комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах, что говорит о большом пространственном размахе и масштабности внезапной проверки.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к проверке привлечены порядка 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к СКШУ «Кавказ -2020».

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил результаты действий войск на проверке учесть при их допуске к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ – 2020».

«Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск», - отметил генерал-полковник Александр Фомин.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Фомин категорически отверг какую-либо связь между проводимыми Вооруженными Силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.

В понедельник 20 июля 2020 года заместителем Министра обороны Фоминым спланирован брифинг перед военными атташе зарубежных государств, на котором до них подробно будет доведен ход проведения внезапной проверки.