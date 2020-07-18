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Команда Управления коменданта охраны Минобороны России стала победителем всеармейского этапа конкурса «Страж порядка»

Роман Захаров
17:13 18.07.2020
Церемония награждения победителей и призеров всеармейского этапа конкурса в рамках Армейских международных игр-2020 состоялась в подмосковном Алабино.
Команда Управления коменданта охраны Минобороны России стала победителем всеармейского этапа конкурса «Страж порядка»
© Фото: Минобороны РФ

В субботу, 18 июля, в Алабино подвели итоги всеармейского этапа конкурса в рамках армейских международных игр-2020 «Страж порядка». Победителями стала команда Управления коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации.

Второе место в командном зачете заняла команда Западного военного округа.

Третье место в командном зачете заняли команды Южного Военного округа и Московского военного общевойскового командного училища.

Для выступления на международном этапе «АрМИ-2020» будет сформирована сборная команда, в которую войдут лучшие военнослужащие команд-участниц всеармейского этапа.

Также в рамках церемонии закрытия всеармейского этапа было проведено награждение команд в нескольких номинациях.

В номинации «Лучший стрелок» победил лейтенант военной полиции Центрального военного округа Никита Бочаров, в номинации «Лучший патрульный наряд военной полиции» победила команда от управления коменданта охраны Министерства обороны РФ, в номинации «Лучший военный полицейский» победил прапорщик Алексей Синицын.

Для определения лучших военнослужащих было собрано восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Московской области и военную комендатуру города Москвы.

Всеармейский этап конкурса «Страж порядка» среди подразделений Военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации стартовал 11 июля в подмосковных поселках Алабино и Калининец, а сами соревнования прошли в четыре этапа, в ходе которых полицейские состязались в стрельбе, в скорости преодоления полосы препятствий, в нормативах по РХБЗ и огневой подготовке, медицинской подготовке (наложение кровоостанавливающего жгута) и метании гранаты на точность.

Также команды выполняли стрельбу из страйкбольных приводов по ростовым мишеням, элементы экстремального вождения на патрульных автомобилях, действия по посадке в автомобиль и высадке из него в условиях боя с нарушителем, а также задержание нарушителя.

Один из самых сложных и зрелищных этапов конкурса «Страж порядка» состоялся 16 июля на одном из полигонов в Подмосковье.

Команды соревновались в групповой гонке. Армейская дистанция в 12 километров намного сложнее классического спортивного многоборья, военнослужащие преодолели 56 препятствий, в том числе и имитирующие горные условия.

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