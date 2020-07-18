Дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» в Дагестане поднят по боевой тревоге

Корабельные силы и береговые войска Каспийской флотилии (КФл), базирующиеся в Республике Дагестан, были подняты по боевой тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности.

При получении команды на перевод в высшие степени боевой готовности береговые войска в составе батальона морской пехоты и ракетного дивизиона «Бал» совершили марш в районы выполнения задач.

Личный состав берегового ракетного дивизиона КФл после занятия ракетных позиций отработает задачи боевого применения по обнаружению отряда десантных кораблей условного противника и уничтожению целей ракетным ударом двух пусковых установок, поддержку самоходных артиллерийских батарей, а также боевые задачи по противодесантной обороне побережья.

Корабельные группировки в составе ракетных кораблей и катеров, десантных сил и средств также вышли в море, для отработки совместных задач с дивизионом «Бал» по отражению средства воздушного нападения.

В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами - президента Российской Федерации Владимира Путина 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К ее мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.