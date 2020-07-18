В полной боевой готовности: кадры масштабной внезапной проверки российских войск

Около 150 тысяч военнослужащих, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов участвуют во внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Проверка в Вооруженных Силах проводится по поручению президента России Владимира Путина.

В полную боевую готовность приведены силы Каспийской флотилии. Экипажи отработали нормативы курсовой задачи по подготовке кораблей к выходу в море, и вышли в морские полигоны боевой подготовки. В мероприятиях задействовано свыше 1,5 тысяч военнослужащих флотилии, 35 кораблей, в том числе ракетный корабль «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Астрахань», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», минно-тральные корабли, артиллерийские катера и суда обеспечения.

В Московской области в рамках внезапной проверки войск Западного военного округа были подняты по тревоге более 6 тысяч военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии. Около 600 единиц военной техники – танки Т-72Б3, ракетные системы залпового огня БМ-21 «Град», гаубицы 2С19 «Мста-С», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» – в составе колонн совершили марш из пункта постоянной дислокации в район выполнения учебно-боевых задач на полигоне Алабино.

К развертыванию полевых модульных госпиталей в рамках проверки приступили военнослужащие медицинских отрядов специального назначения Южного военного округа. Военные медики отработают задачи по проведению карантинных мероприятий, эвакуации и лечению больных и условно раненых в составе специально сформированных сводных отрядов по ликвидации последствий кризисных ситуаций.

Проверка боевой готовности проводится под руководством офицеров Генерального штаба ВС России. Все мероприятия проходят при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.