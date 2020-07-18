Ювелирная точность: как проходят учения морской авиации Северного флота

Сегодня летчики авиации Военно-морского флота отмечают профессиональный праздник. Спектр задач морской авиации огромен. Экипажи постоянно совершенствуют навыки обнаружения и уничтожения воздушных судов, подлодок и кораблей противника. Летчики Северного флота торжества отмечают на тактических учениях.

Сразу два вертолета кружат над палубой большого противолодочного корабля «Североморск», который проходит вдоль берегов Кольского полуострова. Пилотам предстоит выполнить пусть и учебную, но далеко не простую задачу: зависнуть над кораблем, посадить вертолет точно в центр площадки, немного задержаться, а затем вновь взлететь и уйти на круг.

В условиях моря, качки и бокового ветра эта задача по силам только самым опытным пилотам, но даже им требуются тренировки. Поэтому упражнение они выполнят по нескольку раз.

За плечами Павла Емельяненко более 30 лет, поэтому раскачивающаяся палуба корабля под шасси его вертолета, летчика не смущает. Он уверенно опускает машину на палубу. Диспетчер фиксирует приземление, можно уходить на круг.

«Даже не смотря на приборы, летчик по своим ощущениям и из опыта уже понимает все тенденции вертолета, которые происходят. Когда он всем телом чувствует, что вертолет пошел вниз или вверх, вовремя их компенсирует. В данном случае зависает над площадкой и выполняет горизонтально-вертикально посадку», - рассказывает командир отряда первой вертолетной эскадрильи 830-го отдельного противолодочного вертолетного полка Павел Емельяненко.

Следом на посадку заходит менее опытный пилот второй машины, выполняющий маневры под руководством инструктора. Его заход не столь быстрый, но главное безопасный и точный. Прежде чем уйти на базу, летчики выполнили это упражнение по четыре раза.

По пути домой в заливе предстоит выполнить еще одну задачу: приземляться тут не нужно, главное удерживать машину в воздухе на одном месте. С борта вертолета на подводную лодку опускается спасатель. Ему предстоит забрать человека на борт и лететь на аэродром, чтобы уже через несколько часов вновь отправиться в море выполнять новые учебные и боевые задачи.