Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана обстановку в Закавказском регионе

Генерал армии Сергей Шойгу также проинформировал своего коллегу о начавшейся по указанию Верховного Главнокомандующего ВС РФ проверке боевой готовности войск . Было отмечено, что мероприятие носит плановый характер в рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

«Главы военных ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе, касающиеся реализации мероприятий подготовки к проводимым в августе 2020 года VI Армейским международным играм "АрМИ – 2020" и международному военно-техническому форуму "Армия-2020"», - отметили в оборонном ведомстве.

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