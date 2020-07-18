Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана обстановку в Закавказском регионе
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Республики Азербайджан Закир Аскер оглы Гасановым. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
«Главы военных ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе, касающиеся реализации мероприятий подготовки к проводимым в августе 2020 года VI Армейским международным играм "АрМИ – 2020" и международному военно-техническому форуму "Армия-2020"», - отметили в оборонном ведомстве.
В ходе обмена мнениями затрагивались и вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе.
Генерал армии Сергей Шойгу также проинформировал своего коллегу о начавшейся по указанию Верховного Главнокомандующего ВС РФ проверке боевой готовности войск. Было отмечено, что мероприятие носит плановый характер в рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».
Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.