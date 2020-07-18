Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» и БДК «Петр Моргунов» вошли на Большой Кронштадтский рейд

Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» и большой десантный корабль «Петр Моргунов» вошли на Большой Кронштадтский рейд и заняли свои места в парадной линии. Об этом сообщил Главком ВМФ Россииадмирал Николай Евменов.

«Атомный подводный ракетный крейсер "Орел" и большой десантный корабль «Петр Моргунов» сегодня утром зашли на Большой Кронштадтский рейд, заняли свои места в парадной линии статического показа Главного военно-морского парада» - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы хода подготовки к Главному Военно-Морскому Параду.

АПРК «Орел» и БДК «Петр Моргунов» установлены в назначенных точках статической парадной линии Большого Кронштадтского рейда при помощи швартовых бочек, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к стоянке кораблей на внутренних рейдах.

Всего в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, который состоится 26 июля, примут участие 46 кораблей, подводных лодок, 42 воздушных судна и более 4 тыс военнослужащих.