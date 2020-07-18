Всегда готовы: морпехи Балтфлота взяли под контроль побережье в рамках проверки боеготовности

В Калининградской области в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделения морской пехоты Балтийского флота совершили марш на технике в район проведения учений.

Во время передвижения на полигон морские пехотинцы отразили нападение условного противника на колонну. На полигоне «Хмелевка» подразделения приступили к выполнению задач по подготовке к противодесантной обороне побережья.

В кратчайшие сроки были развернуты командно-наблюдательные пункты командиров подразделений, организовано сторожевое охранение, все виды обороны и всестороннего обеспечения, проведено инженерное оборудование обороняемого участка.

Проверка боевой готовности подразделений морской пехоты Балтийского флота и соединения десантных кораблей БФ продлится несколько дней. На этапе активной фазы учений морские пехотинцы отработают задачи обороны побережья с выполнением боевой стрельбы, а экипажи кораблей отработают в морских полигонах элементы курсовых задач с выполнением артиллерийских стрельб.