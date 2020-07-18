Внезапная проверка: кадры работы артиллерийских подразделений морской пехоты в Дагестане

В рамках внезапной проверки боеготовности, артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) прибыли на горный полигон Аданак в Дагестане, где оборудовали огневые позиции.

По плану проверки боевой готовности расчетам реактивных дивизионов установок БМ-21 «Град», гаубиц Д-30 и модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» предстоит выполнить зачетные боевые стрельбы.

Ранее береговые и морские силы КФл были подняты по тревоге, приведены в высшие степени боевой готовности и приступили к выполнению задач по предназначению.

По пути на полигон морские пехотинцы отработали действия подразделений при налете авиации, а также беспилотных летательных аппаратов условного противника, преодолели «зараженные» участки местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

Проверка боевой готовности проводится под руководством комиссий Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.