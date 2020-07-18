Ил-76 доставили разведчиков и боевую технику на юг в рамках проверки боеготовности
Переброска осуществлялась из Тверской области на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области в рамках внезапной проверки боевой готовности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
В Тверской области в небо поднялись самолеты военно-транспортной авиации Ил-76. В рамках внезапной проверки боеготовности, экипажи выполнили перебазирование личного состава и боевой техники разведывательных подразделений.
Во внезапной проверке боеготовности войск задействованы около 150 тысяч военнослужащих во всех округах. Более 26 тысяч единиц боевой техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей Южного и Западного военных округов также принимают участие в проверке.
Проверка предусматривает проведение 56 тактических учений на 35 полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.