Ил-76 доставили разведчиков и боевую технику на юг в рамках проверки боеготовности

В Тверской области в небо поднялись самолеты военно-транспортной авиации Ил-76. В рамках внезапной проверки боеготовности, экипажи выполнили перебазирование личного состава и боевой техники разведывательных подразделений. Во внезапной проверке боеготовности войск задействованы около 150 тысяч военнослужащих во всех округах. Более 26 тысяч единиц боевой техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей Южного и Западного военных округов также принимают участие в проверке. Проверка предусматривает проведение 56 тактических учений на 35 полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.